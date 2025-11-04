Pas Mal: 25 Clips zeigen Sport-Engagement

Publiziert am 04.11.2025

Helvetia arbeitet seit 2022 mit der Zürcher Agentur Pas Mal an Social-Media-Inhalten, die das Engagement der Versicherung im Schweizer Wintersport kommunizieren. In mittlerweile über 25 kurzen Videos treten Schauspieler und Helvetia-Ambassador Ramin Yousofzai sowie Ski-Athleten wie Daniel Yule, Luca Aerni, Michelle Gisin und Luca De Aliprandini auf, heisst es in einer Mitteilung.

Ein wiederkehrendes Format ist die Athleten-WG, in der Ramin Yousofzai mit Luca Aerni und Daniel Yule das Zusammenleben meistert. Nach dem Erfolg der ersten Videos wurde eine zweite Staffel produziert, insgesamt entstanden neun Clips. Im Sommer folgte ein weiteres Format, in dem Daniel Yule und Ramin Yousofzai im Camper leben und Bäume für den Schweizer Schutzwald pflanzen, den Helvetia seit 2011 unterstützt. Laut Jonas Bayona, Creative Director bei Pas Mal, sollen die Inhalte nahbar und unterhaltsam sein, statt wie klassische Werbung zu wirken.

Im neuesten Video steht erstmals das Velo-Engagement von Helvetia im Mittelpunkt. Michelle Gisin und Luca De Aliprandini sind zusammen mit Ramin Yousofzai für die «End of Summer»-Challenge zu sehen, die die Versicherung gemeinsam mit Strava durchführte. Tobias Ritter, Communication Manager bei Helvetia, hebt hervor, dass das Format einen hohen Wiedererkennungswert besitzt und gleichzeitig kreativen Spielraum für die kontinuierliche Weiterentwicklung bietet. (pd/spo)