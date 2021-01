Trotz gegenwärtig abnormaler Zeiten kann Cover Media 25 Jahre feiern, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Wobei der Ausdruck «feiern» nicht nur falsch, sondern fehl am Platze sei. «Es wird also nicht gefeiert; nur festgestellt. In welcher Farbe der Himmel auch daherkommt; ein Jubiläum bleibt ein Jubiläum, trotz grauer Himmelstracht», schreibt Hans-Ueli Zürcher, Verwaltungsratspräsident Cover Media.

Aus dem Gründungsjahr sind die beiden Gründungsmitglieder und alleinige Inhaber Hans-Ueli Zürcher und Nicole Willinger immer noch aktiv dabei. Hans-Ueli Zürcher, auch aus Altergründen, mehr im Hintergrund. Nicole Willinger verantwortet noch immer den Radiomarkt, ist tätig in der Beratung und Mitglied des VR.

Die Geschäftsleitung von CM wurde vor fünf Jahren an Michel Zürcher und Stefan Sommerhalder übertragen. «Die optimale Lösung, damit das Unternehmen auch die nächsten 25 Jahre erfolgreich gestalten kann», heisst es weiter.

Cover Media startete 1996 als reiner Radiovermarkter und Radiospotproduzent. Step by step durch neue Bereiche ergänzt, sodass heute ein breites Dienstleistungsangebot zur Verfügung steht. Vermarktung von Radio und digitaler Medien, Produktionen von Radio- und Instorespots, Vertonungen, TV-Spots, Filme und Animationen. (pd/lol)