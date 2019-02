HWZ: 27 Absolventen haben ein Diplom in der Tasche

Marken, Märkte, Medien und Menschen. Das sind die vier zentralen Bereiche im CAS Marketing Communications. Vergangene Woche standen aber 27 Menschen im Fokus: Nach 18 Kurstagen mit 162 Lektionen, unzähligen Stunden an der Zertifikatsarbeit und 20 Minuten Prüfung haben sie ihren Studiengang erfolgreich bestanden und ihre wohlverdienten Zertifikate im Zunfthaus zum Rüden überreicht bekommen, wie es in einer Mitteilung der HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich heisst.

«Ich durfte 27 höchst engagierten Absolventinnen und Absolventen ihr Zertifikat überreichen und bin stolz auf sie und ihre Leistung, die sie neben einem anspruchsvollen Job erbracht haben. Viele Alumni berichten mir immer wieder, dass dieser CAS ein Karriere-Booster gewesen sei», wird Studiengangsleiter Stefan Vogler zitiert.

Einen letzten Input im Rahmen dieses CAS gab es für die Studiengruppe von Gastrednerin Philomena Schwab auf den Weg. Die Game-Designerin ist in Schwamendingen aufgewachsen, hat an der ZHdK den Master in Game Design absolviert und kurz nach diesem Studium ihr Survival-Computerspiel «Niche» veröffentlicht. Dieses verkaufte sich über 100’000 Mal. 2017 zählt das Wirtschaftsmagazin «Forbes» Philomena Schwab zu den «besten 30 unter 30 Jahren» im Bereich Technologie.

In ihrer Keynote gab sie den Anwesenden einen erfrischenden Einblick zum Thema Game Design in der Schweiz. Sie zeigte auf, dass Games wirtschaftlich nicht zu unterschätzen sind – weltweit generieren sie mehr Umsatz als Filme – und dass auch in der Schweiz Games entwickelt werden. So habe sich die Anzahl Studios, die Spiele entwickeln, in der Schweiz stark erhöht. Aktuell gebe es mit circa 80 Studios doppelt so viele wie noch vor zwei Jahren. Wie ein Spiel entwickelt wird, machte sie am Beispiel ihres Spiels «Niche» deutlich. Auch wenn ihre Erfolgsformel «Idee – Crowdfunding – Early Access – Full Launch» griffig klingt, ist der dahinter steckende Aufwand nicht zu unterschätzen. Klar wurde vor allem, dass hier jemand am Werk ist, der für Games und deren Entwicklung brennt oder wie sie selbst sagt: «Es ist die Freude am Erschaffen und die Abwechslung, die mich treibt.»

Im Anschluss würdigte Studiengangsleiter Vogler die vielfältigen, interessanten Zertifikatsarbeiten, die von «Integrierte Marketingkommunikation in einem digitalen Zeitalter am Beispiel der Luxus-Uhrenmarke H. Moser & Cie» über «Stationärer vs. Online-Distributionskanal am Beispiel des Fitnessshop24» bis zu «Relevanz und Einsatz von Audio-Content am Beispiel der SBB» gingen. Ausgezeichnet wurde Christa Weidmann, die beim Migros Genossenschaftsbund arbeitet. Sie hatte nicht nur die beste Arbeit verfasst, die sich um «Markenidentität und Markenpositionierung von Kundenkarten am Beispiel (Migros) Cumulus-Karte» drehte, sondern auch übergreifend den besten Abschluss erzielt. Weidmann, die nun den letzten CAS auf dem Weg zu ihrem MAS in Business Communications abgeschlossen hat, ist zufrieden: «Ich konnte von diesem sehr praxisorientierten CAS extrem profitieren; frischer Input von kompetenten Dozierenden und tollen Mitstudierenden, um alteingesessenen Prozesse und Methoden in der alltäglichen Arbeit mal wieder zu hinterfragen und zu optimieren.»

Ein Blick auf die Evaluationen der Dozierendenschaft zeigt: Ausserordentlich begeistert hat die Studierenden laut Mitteilung Lennart Hintz, der Media Planning unterrichtet hat und das Punktemaximum erreichte. Er ist nach Karin Jeker Weber der zweite, der die Bestnote von den Studierenden erhielt.

Weitere Bilder von der Zertifikatsfeier finden Sie hier. (pd/cbe)