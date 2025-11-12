APG|SGA: 32 neue Screens in Olten und Solothurn

Publiziert am 12.11.2025

APG|SGA hat in den Städten Olten und Solothurn insgesamt 32 digitale Bildschirme in Betrieb genommen, teilt das Unternehmen mit. Kernstück der mit den Stadtbehörden umgesetzten Projekte war die Umrüstung von zehn analogen Cityplan-Anlagen auf digitale Technik – sechs in Olten und vier in Solothurn. Zusätzlich wurden 16 City ePanels in Olten und sechs in Solothurn installiert. Die Städte können bei den kommerziell genutzten Screens auf öffentlichem Grund ein Drittel der Ausstrahlungszeit für eigene Inhalte wie Kulturhinweise, politische Informationen und amtliche Mitteilungen nutzen.

Eine Notfallfunktion ermöglicht es den Behörden, bei aussergewöhnlichen Ereignissen alle Flächen umgehend zu übersteuern. So kann die Bevölkerung etwa bei Überschwemmungen, Bränden oder Entführungsfällen frühzeitig gewarnt oder informiert werden. APG|SGA stellt dafür ein eigenes Content-Management-System zur Verfügung, das von beiden Städten für die Planung der Ausstrahlung genutzt wird. Eine Notfallfunktion gibt es bereits in Chur, wie APG|SGA auf Anfrage präzisiert. Diese kam noch nicht zum Einsatz.

Sämtliche digitalen Anlagen befinden sich an zentral gelegenen Standorten. Auf Wunsch der Stadt Olten wurden alle ePanels in einem speziellen Farbton gefertigt, der sich in die Umgebung einfügen soll. APG|SGA bezeichnet den Rollout als Beispiel dafür, wie städtische Bedürfnisse mit kommerzieller Nutzung vereinbart werden können. (pd/spo)