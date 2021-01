Die Fachjury, bestehend aus 20 Persönlichkeiten aus Werbung, Kultur und Design, hat unter der Leitung des Jurypräsidenten Christian Brändle, Direktor Museum für Gestaltung Zürich, rund 150 Wettbewerbsbeiträge bewertet. 34 Kampagnen schafften es auf die Shortlist. Laut einer Mitteilung vom Donnerstag überzeugten sie «durch Originalität, Umsetzung der Werbebotschaft sowie gestalterische Ausführung». Aufgefallen sei im Aushangjahr 2020 die Ausdrucksstärke und Sprachkraft der Kampagnen, die zum Hinschauen und Nachdenken bewegten. Zudem seien Kampagnen vermehrt digital umgesetzt worden, was für Dynamik gesorgt habe. «Und die Kategorie Out of Home Innovations bewies einmal mehr, dass der Aussenwerbung kaum Grenzen gesetzt sind», heisst es in der Mitteilung weiter.

Die Shortlist zeigt sehr unterschiedliche Auftraggeber und Einsatzgebiete von Out of Home Media. Sie reichen von der Bank UBS über die Solothurner Filmtage bis hin zum Elektrogrosshändler Otto Fischer:





Über die aus der Shortlist ausgewählten Preisträger der Swiss Poster Awards 2020 wird am 11. März 2021 informiert. Besonders spannend ist natürlich die Frage, wer der Gesamtsieger über alle Kategorien wird und die Auszeichnung für das «Poster of the Year 2020» gewinnt.

Der Gewinner des Hauptpreises wird in alternativer Weise verkündet, da aufgrund der Covid-19-Situation die traditionelle «APG|SGA Poster Night» auch dieses Jahr nicht stattfinden kann. (pd/eh)