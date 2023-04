Excom Media und Schwarz Media kooperieren seit 1. April 2023 für die Vermarktung von 680 POS-Screens mit Lidl Schweiz. Die Bildschirme seien prominent im stark frequentierten Eingangs- und Kassenbereich der Lidl Filialen platziert, heisst es in der Mitteilung. Es handelt sich um insgesamt 680 Welcome- und Goodbye-Screens in den 170 Schweizer Lidl Filialen.

(pd/wid)