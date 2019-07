Die Schweizer Affiliate-Marketing-Konferenz, die in diesem Jahr am 24. Oktober 2019 zum sechsten Mal von der Firma Adresult in Zürich durchgeführt wird, heisst neu TactixX und schliesst sich mit der deutschen Konferenz mit identischem Namen zusammen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Tactixx sei eine Konferenz für Affiliates, Merchants, Netzwerke und Agenturen. Seit 13 Jahren wird die Tactixx jährlich in München veranstaltet und sei mit jeweils über 700 Teilnehmer die grösste Konferenz dieser Art in Deutschland. Veranstalter der Konferenz ist Oliro, welcher unter anderem Betreiber des Retargeting-Anbieters Targeting360 sei.

Die Affiliate-Marketing-Konferenz in Zürich werde bereits bei der diesjährigen Durchführung am 24. Oktober mit neuem Namen auftreten. Das Webseiten-Rebranding, die Bekanntgabe des Programmes und der Start des Ticketverkaufs erfolge am 12. August. An der Konferenz würden 350 Teilnehmer erwartet. (pd/log)