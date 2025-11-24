House of Influence: Agentur begleitet Migros bei Launch von Kétec

Publiziert am 24.11.2025

Die Kampagne lief über vier Wochen auf Instagram und TikTok und generierte bisher über 1.3 Millionen Videoviews. Konzipiert und umgesetzt wurde die nationale Kampagne von House of Influence, wie die Influencer-Marketing-Agentur mitteilt. House of Influence hat die Migros bereits bei mehreren Social-Media-Kampagnen begleitet hat.

Haarwachstumsprodukte sind ein Dauerthema auf Social Media und entsprechend gross ist der Konkurrenzdruck in diesem Segment. House of Influence entschied sich deshalb für einen strategischen Perspektivenwechsel: Anstatt auf rein ästhetische Produktinszenierungen oder klassische Erfahrungsberichte zu setzen, stand die aktive Einbindung der Community im Mittelpunkt.

Die teilnehmenden Influencerinnen motivierten ihre Followerinnen, das Serum gemeinsam mit ihnen zu testen, mit dem Ziel, bei konsequenter Anwendung mit gestärktem und vollem Haar ins neue Jahr zu starten.

«Produkt in den Alltag der Nutzerinnen integriert»

«Durch einen klaren Call to Action wird das Produkt greifbar in den Alltag der Nutzerinnen integriert, mit einem Ziel, das sie über Wochen begleitet», erklärt Elvira Diez, Projektleiterin Social Media bei House of Influence. «So entsteht ein authentischer Bezug zwischen Marke, Creator und Nutzerinnen.»

Die zwölf Influencerinnen aus den Bereichen Beauty, Family und Lifestyle teilten über vier Wochen hinweg ihre neue Haarpflegeroutine mit dem Kétec Hair Booster Growth Serum. So zeigte etwa die Westschweizer Lifestyle-Influencerin @just.yoli, wie sie ihr Langhaar-Projekt startet und dieses mit dem neuen Serum unterstützt.

Die Family-Influencerin @monikabuser wiederum sprach offen über ihren Haarausfall nach der Schwangerschaft, und darüber, wie sie nun mit Kétec neue Pflegeziele setzt. Zur Verstärkung der organischen Reichweite werden ausgewählte Inhalte zusätzlich beworben. (pd/nil)

