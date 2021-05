Agon Partners: Agentur für Rechts-Kommunikation gegründet

Patrick Krauskopf und Michel Rudin geben die Gründung der Rechts-Kommunikationsagentur Agon Partners Public Affairs AG bekannt. Die Gründer bringen einen breiten Erfahrungshintergrund in der Rechtsberatung (Wettbewerbs- und Kartellrecht, Marktmacht und Fusionen), Sektorregulierung (Energie, Kfz, Gesundheit, Versicherung und Banken), Wirtschaft (Unternehmen, Verbände und NGO) mit.

In öffentlicher Wahrnehmung punkten

Agon Partners Public Affairs AG ist eine Tochtergesellschaft von Agon Partners. Sie hat einen Standort in Zürich und einen in Bern. Die Erfahrungen von Krauskopf (Wirtschaft, Wissenschaft, Gerichte und Behörden) und von Rudin (Politik, Privatwirtschaft und NGO) erlaubten es, juristisch-ökonomische Expertise mit zielgerichteter Kommunikation für Kunden zu entwickeln und umzusetzen, so die Gründer.

Gegenüber persoenlich.com meint Krauskopf meint: «Rechtsschtreitigkeiten werden komplizierter und die Sanktionen sind teilweise existenzbedrohend, insbesondere im Kartellrechtsbereich. Die richtige Kommunikation trägt mit mehr als 50 Prozent zum Erfolg bei.» Rudin ergänzt: «Man muss nicht nur im Gerichtssaal gewinnen, man muss auch in der öffentlichen Wahrnehmung punkten. Dabei spielen auch Wertehaltungen eine zentrale Rolle.» (pd/ma)