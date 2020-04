Die Zusammenarbeit von Dreifive und der Immobiliendienstleisterin Privera begann bereits letzten Herbst, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. «Die Lancierung der ersten gemeinsamen Kampagne zur Black-Friday-Aktion im vergangenen Jahr ist eine richtige Erfolgsstory, sowohl hinsichtlich der Zusammenarbeit mit dreifive als auch der Ergebnisse», lässt sich Michèle Oser, Regionalleiterin Vermietungsmanagement Ost bei Privera, in der Mitteilung zitieren. Im On- und Offline-Bereich wurden insgesamt vier Wohnprojekte mit attraktiven Aktionen beworben und bekanntgemacht. «Noch heute werden wir von Interessentinnen darauf angesprochen. Dass wir diese Ziele gemeinsam erreicht haben, freut uns sehr.»





Digitale Werbeinstrumente in der Immobilienbranche

Die digitalen Werbeinstrumente gewinnen laut Mitteilung in der Immobilienbranche zunehmend an Bedeutung. «Zum einen ist es dank digitalen Lösungen möglich, zielgruppenspezifischer zu werben und so Streuverluste zu reduzieren. Zum anderen können die digitalen Tools unkompliziert und flexibel auf die entsprechenden Bedürfnisse angepasst werden, was in der Vergangenheit beispielsweise über Printinserate nicht möglich war», erklärt sich Michèle Oser diesen Wandel.

Durch langjährige Kunden aus der Immobilienbranche kenne Dreifive die wichtigsten Zutaten für die erfolgreiche Vermarktung von Liegenschaften. Um das Ziel von qualitativen Anfragen seitens der Zielgruppe zu generieren, werde jeweils auf einen Cross-Channel-Ansatz, umfassende Tracking-Methoden, zielgruppenspezifisches Targeting sowie auf ansprechende Werbemittel gesetzt.

Dieses Vorgehen wird derzeit auch für die Bekanntmachung des Wohnquartiers Zwicky-Riedgarten sowie der Gewerbeflächen und Co-working Space «MyOffice» in Bülach umgesetzt. «Beide Projekte sind sehr unterschiedlich und jedes erfordert eine eigene digitale Strategie, welche nur durch eine gute und enge Zusammenarbeit erarbeitet und schliesslich umgesetzt werden kann», ist Jolanda Kessler, Head of Digital Marketing

Consulting bei Dreifive, überzeugt. «Mit Privera betreuen wir einen Kunden, der sehr offen für kreative Lösungsansätze ist und welcher mit den digitalen Trends mitzieht. Dadurch zeigen sie, dass auch Immobilien auf coole, neue und ansprechende Art vermarktet werden können.»

Am Beispiel des Trendquartiers Zwicky mit einer sehr jungen und urbanen Zielgruppe liegt der Fokus auf Social-Media-Advertising. Mit unterschiedlichen Werbeformaten könnten die Vorteile des Areals überzeugend visualisiert werden. Die Botschaft werde schnell und flexibel angepasst und mit attraktiven Aktionen finden auch die letzten aktuell noch verfügbaren Wohnungen passende Mieter.

Verantwortliche bei Dreifive: Jolanda Kessler (Head of Digital Marketing Consulting), Karen Wolf (Digital Marketing Consultant), Benedikt Ritschel (Teamleader Digital Rich Media Solutions), Hendrik Schraven (Digital Rich Media Solutions). (pd/lol)