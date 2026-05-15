Publiziert am 15.05.2026

Die Kampagne «SR-Studios has great taste» wird von einem Relaunch der Website begleitet. Videos und Bildmotive spielen mit dem englischen Begriff «Taste» – zu Deutsch sowohl Geschmack als auch Wahrnehmung – mal direkt, mal subtil, mal provokativ.

SR-Studios wurde Anfang 2024 von Sina Ripa gegründet und zählt heute sieben Mitarbeitende. In den ersten zwei Jahren verzichtete die Agentur bewusst auf öffentliche Kommunikation und konzentrierte sich auf Kundenarbeit: digitale Kampagnen, Content-Produktion und strategische Markenbegleitung.

Der Kampagnenstart bildet den Auftakt einer mehrwöchigen Awareness-Kampagne. Weitere Inhalte sollen schrittweise folgen. (pd/cbe)