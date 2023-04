APG|SGA: Airport Advertising wird verstärkt

Die APG|SGA baut das analoge und digitale Angebot am Flughafen Zürich weiter aus und verstärkt deshalb den Bereich Airport Advertising. Per 1. Mai 2023 startet Danilo M. Ciaravolo als neuer Head of Airport Advertising & Sales International. Er wird den Bereich zusammen mit einem verstärkten Team von Zürich aus betreiben. Danilo M. Ciaravolo folgt auf Tony Mandingorra, der sich entschieden hat, das Unternehmen nach 14 Jahren per Ende April 2023 zu verlassen, wie es in einer Mitteilung heisst. Mandingorra macht sich selbstständig.

Ciaravolo sei ein ausgewiesener Sales-Experte und verfüge über 19 Jahre Medienerfahrung. Seit 2019 sei er in verschiedenen Fach- und Führungsfunktionen bei der APG tätig und verfüge über ein umfassendes Netzwerk.

Das Team setzt sich zusammen aus den bestehenden Mitarbeitenden Barbara Borri und Lina Belinska (beide Key Account Management), Aaron Eichhorn (Mediaplanung) sowie einer zusätzlich geschaffenen Stelle zur weiteren Verstärkung im Sales (vakant). Danilo M. Ciaravolo rapportiert an Andy Bürki, Leiter Advertising Market und Mitglied der Unternehmensleitung der APG. (pd/cbe)