SMG: Aktienkurs um 30 Prozent gefallen

Publiziert am 13.11.2025

Das Portal Inside Paradeplatz bezeichnete die Entwicklung als «kalte Dusche» nach dem «Rekord-IPO». Die SMG, zu der Plattformen wie Ricardo, Homegate, AutoScout24 und Tutti gehören, war im September mit einer Bewertung von über 4,5 Milliarden Franken an die Börse gegangen. Die UBS hatte den Börsengang begleitet (persoenlich.com berichtete).

Roswitha Brunner, Head Corporate Communication & Public Affairs bei der SMG, führt den Kursrückgang auf Anfrage von persoenlich.com auf das «derzeit schwierige Marktumfeld für digitale Plattformen» zurück. Vergleichbare internationale Unternehmen wie Rightmove, Hemnet und Baltic Classifieds würden «ebenfalls spürbare Kursverluste» verzeichnen.

«Fundamental hat sich bei der SMG seit dem Börsengang nichts verändert», betont Brunner. Das operative Geschäft entwickle sich «entsprechend den Erwartungen sehr gut». Das Geschäftsmodell sei langfristig attraktiv. Man sehe «keinen Anlass zur Sorge, sondern einen temporären Effekt».

Zu den Hauptaktionären der SMG gehören Ringier, die TX Group, die Mobiliar sowie eine US-Private-Equity-Gesellschaft. Ringier und die Mobiliar hatten beim Börsengang Anteile verkauft, während die TX Group um Präsident Pietro Supino ihre Beteiligung vollständig behielt. (cbe)