House of Communication: Aktion gegen Doppelbelastung

Publiziert am 23.03.2026

Beim letzten Heimspiel im Letzigrund haben die FCZ Frauen gemeinsam mit der Kreativagentur Serviceplan ein ungewöhnliches Zeichen gesetzt: Mit sogenannten «Jobtrikots» machten sie darauf aufmerksam, dass keine Spielerin der AXA Women's Super League allein vom Fussball leben kann.

Was auf den Trikots aus der Distanz wie herkömmliche Sponsorenlogos wirkte, entpuppte sich beim näheren Hinsehen als Botschaft: Aufschriften wie «NightShift», «Side/Job» oder «Endless Work» verwiesen auf die Nebenjobs, die Spielerinnen trotz eines Trainingspensum von bis zu 25 Stunden pro Woche und internationalem Spielbetrieb auf sich nehmen müssen, heisst es in einer Mitteilung.

Die Aktion ist Teil einer mehrstufigen Kampagne unter dem Namen «MakeFootballMyOnlyJob.com». Im Vorfeld des Spiels wurden Passantinnen und Passanten mit Plakaten, Digital-Out-of-Home-Werbung und Social-Media-Ads auf die Thematik aufmerksam gemacht. Am Spieltag selbst ergänzten ein Manifestofilm auf dem Stadion-Screen sowie Bandenwerbung die Botschaft. Eine eigens eingerichtete Microsite richtet sich direkt an potenzielle Sponsoren und enthält einen klaren Aufruf zum Handeln.

Raul Serrat, Chief Creative Officer und Partner bei Serviceplan Suisse, betont in der Mitteilung den lösungsorientierten Charakter der Kampagne: Das Trikot mache ein reales Problem sichtbar und sei deshalb keine Kritik, sondern eine Einladung an Marken, sich im Frauenfussball zu engagieren.

Der Zeitpunkt ist nicht zufällig gewählt: Der Erfolg der Schweizer Frauennationalmannschaft an der Heim-EM im vergangenen Sommer hat das Interesse am Frauenfussball deutlich gesteigert – und macht die anhaltende Finanzierungslücke umso sichtbarer. (pd/spo)