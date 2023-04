Die Aktionärinnen und Aktionäre, welche 85,4 Prozent der stimmberechtigten Namenaktien vertreten, bestätigten am Donnerstag alle zur Wiederwahl stehenden Mitglieder des Verwaltungsrates für ein weiteres Jahr.

Neu wurde David Bourg, Group Chief Financial and Administration Officer der JCDecaux SE, in den Verwaltungsrat gewählt. Stéphane Prigent, Mitglied des Verwaltungsrates der APG|SGA seit 2015, stand als Folge seiner Pensionierung nicht mehr zur Wahl. Der Verwaltungsrat setzt sich neu zusammen aus Daniel Hofer (Präsident), Xavier le Clef (Vizepräsident), David Bourg, Maya Bundt, Jolanda Grob und Markus Scheidegger. Jolanda Grob (Vorsitzende) und Markus Scheidegger wurden erneut in den Vergütungsausschuss des Verwaltungsrates gewählt.

Der Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2022 wurden genehmigt, wie es in einer Mitteilung heisst. Dem Verwaltungsrat und der Unternehmensleitung wurde für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung erteilt.

Der Vergütung des Verwaltungsrates sowie der fixen und variablen Vergütung der Unternehmungsleitung wurde mit über 92 Prozent der Stimmen zugestimmt. Die Generalversammlung beschloss mit einer Zustimmung von 97,1 Prozent die Auszahlung einer Dividende von 11 Franken für das Geschäftsjahr 2022. (pd/cbe)