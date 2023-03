Alessandro Monsurrò hat seine Position am 1. März angetreten. Der 42-Jährige bringt laut einer Mitteilung über 20 Jahre Marketing- und Branding-Erfahrung in globalen und nationalen Finanzinstituten mit sich. In seiner letzten Funktion leitete er das Marketing-Key-Account Management-Team für die privaten Kundensegmente bei UBS Schweiz und agierte als Product Owner eines agilen Marketing-Pods.

Alessandro Monsurrò. (Bild: zVg)





«Mit dem Wechsel in die Filmbranche geht für mich ein Traum in Erfüllung. Denn wer mich näher kennt, weiss um meine Leidenschaft für das bewegte Bild», wird Monsurrò zitiert. «Was das junge ZFF bereits für den Standort Zürich, das filmbegeisterte Publikum, die internationale Vernetzung der Industrie und die treuen Sponsoren erreicht hat, verdient grossen Respekt. Ich freue mich enorm, ab sofort mit der engagierten Crew diese eindrückliche Erfolgsgeschichte fortschreiben zu dürfen.»

Seit März bringt Monsurrò seine umfangreiche Expertise ins Team der Spoundation Motion Picture ein, wie es weiter heisst. In der neu geschaffenen Position als Head of Marketing and Media verantwortet er die Vermarktung des Zurich Film Festival.

«Ich freue mich sehr, dass wir mit Alessandro die richtige Persönlichkeit und einen langjährigen Marketingprofi engagieren konnten, um den erfolgreichen Wachstumskurs der SMP und des ZFF auch in Zukunft fortzuführen», so Managing Director Jennifer Somm. «Alessandro wird mit seiner Erfahrung, seinen Skills in der Vermarktung sowie seiner Leidenschaft für das Kino neue Akzente setzen, insbesondere auch auf den digitalen Kanälen.» (pd/cbe)