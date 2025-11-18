YOC Switzerland: Alex Oeschger wird Managing Director

Publiziert am 18.11.2025

YOC Switzerland ernennt Alex Oeschger zum neuen Managing Director. Er übernimmt die Leitung des 2022 eröffneten Schweizer Standorts der europäischen YOC-Gruppe und ist bereits im Jahresendgeschäft aktiv gestartet.

«Die eigenentwickelte Werbetechnologie von YOC bietet vielseitige Möglichkeiten, die Kampagnenperformance von Marken nachhaltig zu maximieren – und das entlang des gesamten Funnels von Attention bis Conversion», wird Oeschger in einer Mitteilung zitiert. Er bringt über 20 Jahre Führungserfahrung in der digitalen Werbeindustrie mit und war zuletzt als General Director Central Europe & Nordics bei Invibes Advertising tätig.​

Gemeinsam mit den jüngsten personellen Neuzugängen – darunter Leotrim Hoxha und Niklas Oettler – baut YOC Switzerland seine lokale Vertriebsorganisation weiter aus. Im Fokus steht der gezielte Ausbau der Marktpräsenz und die Etablierung von YOC als führendem Anbieter für High-Impact-Werbung im Schweizer Digitalmarkt. (pd/cbe)