Publiziert am 22.10.2026

Easyjet Holidays gewährt Familien in der Schweiz bei Ferienbuchungen einen Rabatt von 68 Franken, wenn ein Kind bis 18 Monate mitreist. Das teilten das Unternehmen am Donnerstag mit. Der Promo-Code kann einmal pro Buchung eingelöst werden. Gemäss Mitteilung entspricht der Betrag den Kosten des ersten Schweizer Passes. Ein Kinderpass kostet laut Gebührentarif 60 Franken plus fünf Franken Porto. 68 Franken kostet das Kombiangebot aus Pass und Identitätskarte.

Gesicht der Kampagne ist Evie Wutz, die kleine Schwester von Peppa Wutz aus der gleichnamigen Zeichentrickserie. Auf dem YouTube-Kanal «Muddy Puddle Parenting» ist dazu ein Video aufgeschaltet. Darin gibt Easyjet-Pilotin Kate West zusammen mit Mama Wutz Tipps für die erste Reise mit Baby, vom Passfoto bis zum Packen.

Ein fast gleiches Angebot hat Easyjet Holidays gleichzeitig in Grossbritannien lanciert. Dort beträgt der Rabatt 66,50 Pfund, wie Euronews berichtet. Aus Grossbritannien stammt auch die Umfrage, mit der die Unternehmen die Aktion begründen. Befragt wurden rund 2000 britische Eltern, die mit ihrem Kind bereits im Ausland waren. Die Erhebung fand vom 22. bis 24. September statt. Gut ein Drittel (36 Prozent) bezeichnete den Pass für ein Neugeborenes als eines der grössten Hindernisse bei der Ferienplanung.

Nach eigenen Angaben verzeichnete Easyjet Holidays im laufenden Jahr bisher zehn Prozent mehr Reisen mit Babys als 2025. Die Fluggesellschaft beförderte im gesamten Streckennetz über 22’000 Babys mehr als im Vorjahr. Zahlen für die Schweiz nennt die Mitteilung nicht. (pd/nil)