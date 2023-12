Alexandra Kronshagen trägt ab Januar 2024 beim Schweizer Aussenwerbeunternehmen APG die zentrale Verantwortung für die Verkaufsleitung der Regionen Zürich, Ost und Südost mit insgesamt 16 Mitarbeitenden. Sie folgt auf Beat Nievergelt, der das Unternehmen bereits verlassen hat. Die APG und Nievergelt hatten sich laut einer Mitteilung «im gegenseitigen Einvernehmen entschieden, getrennte Wege zu gehen». Beat Nievergelt sei während 34 Jahren bei der APG|SGA, Allgemeine Plakatgesellschaft AG, in unterschiedlichen Positionen «erfolgreich tätig» gewesen.

Alexandra Kronshagen wird an Andy Bürki, Leiter Advertising Market und Mitglied der Unternehmensleitung, rapportieren. Dieser sagt: «Wir freuen uns, mit Alexandra Kronshagen eine tolle Persönlichkeit für diese wichtige Position gewonnen zu haben. Sie bringt vertiefte Kenntnisse in der Aussenwerbung sowie breite Führungs- und Verkaufserfahrung mit und weiss, worauf es in der Beratung unserer werbetreibenden Kund:innen ankommt.»

Kronshagen verfügt über eine Weiterbildung als Verkaufskoordinatorin mit eidgenössischem Fachausweis «sowie ein ausgezeichnetes Netzwerk im Werbemarkt», wie es weiter heisst. Hervorzuheben sei ihre profunde Expertise in der Aussenwerbung. Sie war elf Jahre in verschiedenen leitenden Funktionen für Neo Advertising tätig. Zuvor war sie während über vier Jahren als Account Managerin für Jobs.ch beschäftigt. (pd/cbe)