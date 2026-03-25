Swiss1: Alexandra Kronshagen wird CCO

Publiziert am 25.03.2026

Swiss1 besetzt eine neu geschaffene Führungsposition: Alexandra Kronshagen übernimmt per 1. April die Rolle der Chief Commercial Officer (CCO), teilt der Privatsender mit. In dieser Position wird Kronshagen künftig für die kommerzielle Strategie und die Vermarktungsaktivitäten des Senders verantwortlich zeichnen.

Kronshagen bringt langjährige Erfahrung im Schweizer Werbe- und Medienmarkt mit. Zuletzt war sie als Verkaufsleiterin beim Aussenwerbe-Unternehmen APG|SGA tätig (persoenlich.com berichtete). Bei Swiss1 soll sie die Werbevermarktung weiterentwickeln und dabei eng mit dem langjährigen Vermarktungspartner Goldbach Media zusammenarbeiten. Im Fokus stehen Sponsoring-Lösungen sowie massgeschneiderte Werbeformate.

CEO Daniela Zwahlen begründet die Wahl mit Kronshagens breiter Marktkenntnis und ihrem Netzwerk in der Branche. Swiss1 verfolgt eine Wachstumsstrategie, die neben der Vermarktung auch das Programm umfasst. Als Zugpferde gelten die Eigenproduktionen «Swiss1 Schwinget» und die «Swiss Comedy Awards» sowie saisonale Sonderprogrammierungen wie das Weihnachtsfilm-Special. (pd/spo)