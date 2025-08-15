CycleLab: Alexandra Niggeler wird Leiterin Marketing

Publiziert am 15.08.2025

Die Zürcher Velowerkstatt CycleLab hat Alexandra Niggeler als Head of Marketing verpflichtet, teilt die Firma mit. Die Marketingfachfrau soll die Skalierung des Start-ups sowie die Weiterentwicklung von Marke und Kommunikation vorantreiben. CycleLab positioniert sich als erste vollständig digitalisierte Velowerkstatt in Zürich mit Abhol- und Bringservice und plant eine Expansion in andere Schweizer Städte.

Niggeler bringt langjährige Erfahrung aus Schweizer Werbeagenturen mit, darunter tbd., thjnk Zürich und zuletzt Family AG. In ihrer bisherigen Laufbahn betreute sie nationale und internationale Kunden wie Sauber Motorsport, Helsana, Sunrise und Rivella. Ihr Schwerpunkt lag dabei auf Kommunikationsstrategien mit gesellschaftlicher Relevanz und digitaler Ausrichtung.

Das 2023 gegründete Unternehmen reagiert auf den wachsenden Trend der Velomobilität in der Schweiz, wo Velos und E-Bikes im vergangenen Jahr 3,1 Milliarden Personenkilometer zurücklegten, heisst es in der Mitteilung. CycleLab konzentriert sich ausschliesslich auf Reparatur und Service und bietet seine Dienstleistungen über eine digitale Plattform mit Live-Kommunikation an. Der Service ist derzeit in der Stadt Zürich verfügbar. (pd/spo)