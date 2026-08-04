Emmi: Alexis Monney trägt Latte-Logo auf dem Helm

Publiziert am 04.08.2026

Emmi wird nationaler Sponsor der FIS Alpinen Ski-Weltmeisterschaften vom 1. bis 14. Februar 2027 in Crans-Montana. Das teilt das Unternehmen am Dienstag mit. Die Stufe «National Partner» ist die zweite Sponsoringebene des Anlasses. Im Juni war bereits Rivella auf derselben Stufe eingestiegen (persoenlich.com berichtete). Zu Laufzeit und finanziellem Umfang macht Emmi keine Angaben.

Gleichzeitig baut der Milchverarbeiter die Zusammenarbeit mit Alexis Monney aus. Konkret wird die Marke Emmi Caffè Latte künftig auf dem Helm des 26-Jährigen präsent sein; bisher zierte sie seit der Saison 2023/24 dessen Trinkflasche.

«Es bedeutet mir viel, eine Marke an meiner Seite zu haben, die den Schweizer Skisport seit Jahren unterstützt», lässt sich Monney in der Mitteilung zitieren. Marc Heim, Leiter Division Schweiz und stellvertretender CEO, begründet den Ausbau mit der Passgenauigkeit des Athleten zur Marke: «Alexis zeigt immer vollen Einsatz, für ihn zählen Leistung, Qualität und Resultate.»

Nach eigenen Angaben engagiert sich Emmi seit der Saison 2009/10 im alpinen Skisport, die ersten fünf Jahre unter der Dachmarke Emmi, seit 2014 mit Emmi Caffè Latte. 2017 war die Marke bereits Sponsorin der Ski-WM in St. Moritz. Seit der Saison 2019/20 konzentriert sich das Sponsoring auf die Rennen in der Schweiz. Neben Monney gehören Wendy Holdener und Delia Durrer zu den Markenbotschaftern.

Monney zählt zu den Speed-Spezialisten des Schweizer Teams. Seinen ersten Weltcupsieg feierte er am 28. Dezember 2024 in der Abfahrt von Bormio. An den Weltmeisterschaften 2025 in Saalbach gewann er Bronze in der Abfahrt und wurde Vizeweltmeister in der Teamkombination, an den Olympischen Spielen 2026 in Mailand-Cortina belegte er den fünften Rang in der Abfahrt und den zehnten im Super-G. Auf der WM-Piste in Crans-Montana stand er im Februar 2025 bereits zweimal auf dem Podest – als Dritter der Abfahrt und Zweiter des Super-G. (pd/nil)