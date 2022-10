GameStop: Alle Schweizer Filialen offenbar vor dem Aus

Jim & Jim

Marken mit allen Sinnen erleben

In die Welt von Coca-Cola oder Birra Moretti eintauchen – das verspricht Jim & Jim mit verschiedenen Aktionen.

Zielgruppen in die Welt der Marken nicht nur digital eintauchen lassen lassen – das verspricht Jim & Jim mit Aktionen an Festivals oder Messen. Mit am Start sind Birra Moretti, Heineken, Zweifel, Sprite oder Coca-Cola.