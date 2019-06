Allergan sei ein globales Unternehmen, das im Geschäftsbereich der medizinischen Ästhetik unter anderem Cool Sculpting vertreibt. Dabei handle es sich um ein nicht-invasives Verfahren zur Fettreduktion. Verschiedene Anbieter in der Schweiz würdeb diese Behandlungen anbieten. Um dies bekannt zu machen, vertraue Allergan auf die Expertise der Agentur am Flughafen, wie es in einer Mitteilung heisst.









In einem Pilotprojekt zusammen mit der Hautarztpraxis Hauser in Rorschach werde auf F12-Plakaten, die vor allem in Ostschweizer Millionärsorten ausgehängt würden, die Behandlung erklärt. Bei dem Verfahren würden mit gezielter Kälteeinwirkung Fettzellen unterhalb der Haut kristallisiert und vom körpereigenen Immunsystem abgebaut. Für vertiefende Fachinformationen sei eine Landingpage geschaffen worden.







Verantworltich bei Allergan: Nina Knellwolf (Product Manager Cool Sculpting); verantwortlich bei Agentur am Flughafen, Altenrhein: René Eugster (Creative Direction), Dominique Rutishauser (Art Direction), Tilman Mäder (Grafik/Illustration/Programmierung), Miriam Egli (Beratung/Text), Julia Lüchinger (Koordination). (pd/log)