Fotorealistische Visualisierungen, 3D-Renderings und 3D-Animationen seien heute für eine Wohnungsvermarktung unentbehrlich. Nichts von alldem finde man hingegen in den Kommunikationsmitteln für die Erstvermietung der 29 Wohnungen an der Wasserwerkstrasse 16/18/20 in Zürich, wie die Firma Felix Partner Design in einer Mitteilung schreibt.



Die drei Häuser aus dem Jahre 1943 seien behutsam saniert worden. Sie würden vom alten Charme und der Geschichte leben, und kämen dabei «ohne Firlefanz und überschwänglichen Luxus aus». Dies widerspiegle sich im werblichen Konzept von Felix Partner Design AG: reduziert, direkt und unmissverständlich sollen die Vorzüge zu Lage, Architektur und Lifestyle daherkommen. «Untermalt werden die sehr direkten Botschaften mit passenden Icons», schreibt Felix Partner Design.





Seit Mitte Mai ist wasserwerkstrasse-zurich.ch online. Es folgt eine Postkartenserie.





Verantwortlich bei Felix Partner Design: Rahel M. Felix (CD), Franziska Durrer (Grafik), Veruschka Müller Suter (Beratung). (pd/eh)