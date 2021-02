Goldbach: Alwin Mahler wird neuer Verwaltungsrat

Mit Alwin Mahler stosse ein ausgewiesener Digital-Experte zum Gremium, wie Goldbach in einer Mitteilung vom Montagabend schreibt. Mahler, der an der Universität Bayreuth in Business Administration doktoriert hat, war zuletzt bei Google als Managing Director Global Partnerships für diverse Länder der EMEA-Region zuständig. Davor war er VP Corporate Affairs & Business Development bei Telefonica in Deutschland.

Pietro Supino, Verleger und Präsident von TX Group, lässt sich wie folgt zitieren: «Mit seinem reichen Erfahrungsschatz wird Alwin Mahler ein wichtiger Kompass auf dem Weg der Transformation von Goldbach zur einer technologiegetriebenen Vermarktungsorganisation sein.»

Unter Verleger und TX Group Präsident Pietro Supino setzt sich der Verwaltungsrat von Goldbach neben Alwin Mahler somit aus den folgenden Mitgliedern zusammen: Jens Alder, der nach mehreren Jahren als Präsident in den Verwaltungsrat zurückgekehrt ist, sowie Martin Kall, Konstantin Richter, Christoph Tonini, Samuel Hügli und Sandro Macciacchini. (pd/lol)