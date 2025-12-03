Amar & CommUnity: Amar Abbas macht sich selbstständig

Amar Abbas’ neuer Brand Strategy Hub arbeitet mit einem Netzwerk aus Kreativen, Art Directors und Strategen, heisst es in einer Mitteilung. Der Fokus liegt auf langfristigem Community-Aufbau statt kurzfristigen Influencer-Kampagnen. Einen Schwerpunkt setzt Abbas auf Gastro-Marketing. Er unterstützt Restaurants bei der Gestaltung der Gäste-Journey, Newsletter-Strategien und Social-Content-Formaten.
Abbas war über zwanzig Jahre im Marketing tätig, zuletzt als Leiter Marketing und Mitglied der Geschäftsleitung bei Tibits. Dort verantwortete er die Kommunikation für 14 Standorte in der Schweiz und Deutschland, darunter Kooperationen mit Radrennprofi Marlen Reusser und Eishockey-Nationaltrainer Patrick Fischer. (pd/spo)