Amar & CommUnity

Amar Abbas macht sich selbstständig

Der ehemalige Marketingleiter von Tibits will mit seiner neuen Firma Marken in Sachen Strategie und Social Media beraten.

Sein Fokus liegt auf langfristigem Community-Aufbau statt kurzfristigen Influencer-Kampagnen: Amar Abbas. (Bild: Amar & CommUnity)