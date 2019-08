Direct Mail Company: Andi Gemperle stösst zum Team

Seit Anfang August arbeitet Andi Gemperle als Account- & Media-Analyst am Standort Urdorf für Direct Mail Company, wie es in einer Mitteilung heisst. Der ausgewiesene langjährige Media-Profi war zuletzt als Senior Print Planner bei der Media-Agentur Mediacom in Zürich tätig.

Bei Direct Mail Company gehören zu den Hauptaufgaben des 44-Jährigen Beurteilung und Interpretation von Marktforschungsdaten sowie die Entwicklung und Umsetzung von periodischen qualitativen Marktforschungsstudien für DMC & Consumo. Ebenso verantwortet Gemperle den Wissensaufbau und die Wissensvermittlung im Fachbereich Media für die Mitarbeitenden der Direct Mail Company sowie den First Level Support und das Datenmanagement für das CRM.

Von 2007 bis Mai 2018 bekleidete der eidg. diplomierte Kommunikationsleiter (SAWI) verschiedenen Positionen bei der Publicitas, u. a. Senior Mediaplanner/Research Analyst Publicitas/Publimedia AG, Zürich. Von 2001 bis 2007 war Gemperle als Project-/Product Manager bei Publimedia in Zürich beschäftigt, von 1997 bis 2000 als Sachbearbeiter Media-/Marketingservice bei Ringier Zeitschriften tätig. Nach seiner Ausbildung war er 1995 bei der damaligen Publimedia in die Branche eingestiegen. (pd/wid)