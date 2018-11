Advandoo: André Ryf ergänzt die Geschäftsführung

André Ryf ergänzt seit Anfang Oktober die Geschäftsführung von Advandoo, die bislang aus Adriano Zappacosta (CEO und Gründer) und Andreas Eggenberger (CDO und Gründer) bestand. Ryf übernimmt den Posten des CXO (Chief Customer Experience Officer), wie das Digital-Commerce-Unternehmen per Communiqué mitteilt.

Der 50-Jährige bringe jahrelange Projekterfahrung im digitalen Umfeld aus unterschiedlichen Branchen mit, insbesondere aus den Bereichen CRM und Digitalisierung sowie Marketing Automation. Er war in der Vergangenheit als CEO und COO bei Schweizer Unternehmen tätig. Dabei war er auch für den deutschen Markt verantwortlich und hat dort Projekte geleitet. Ryf übernimmt bei Advandoo die Verantwortung für den Ausbau des Kundenbeziehungsmanagements. In dieser Funktion werde er «neben Aufgaben im Consulting und Projekten die Entwicklung der Bestandeskunden mit neuen digitalen Themen vorantreiben», heisst es in der Mitteilung weiter.

Der Digital-Commerce-Dienstleister will so die Kompetenzen in der digitalen Wertschöpfungskette verstärken. «Die Erweiterung der Geschäftsführung ist für uns ein weiterer wichtiger Schritt bei der Schaffung einer 360-Grad-Sicht im Digital Commerce», wird CEO Adriano Zappacosta in der Mitteilung zitiert.

Das schweizerische Digital-Commerce-Unternehmen eröffnete im November 2017 in Deutschland einen zweiten Standort und setzt nun mit dem Ausbau der digitalen Themenbereiche und der Berufung von Ryf weiter auf Wachstum im Digital Commerce. (pd/maw)