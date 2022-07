Glaswerk Consulting: André Urech verstärkt die Geschäftsleitung

Als Chief Technology Officer ist Urech für IT, Prozesse, Finanzen sowie Marketing verantwortlich. Seine wichtigste Aufgabe wird es gemäss Mitteilung sein, die Strategiekompetenz des Beratungsunternehmens rund um die Themen Daten und Schnittstellen weiter auszubauen. Dank seiner fundierten Erfahrung auf Kunden- und Agenturseite verfüge er über die nötige Kompetenz, Marketing- und Salesorganisationen bei technischen Herausforderungen zu beraten. «Die Digitalisierung verändert die Anforderungen an Marketing- und Sales-Teams», lässt sich CEO Tobias Gläser in der Mitteilung zitieren: «Immer mehr begleiten wir Kunden beim ganzheitlichen Auf- und Ausbau ihres MarTech-Ökosystems. Mit André haben wir den richtigen Mann an der richtigen Stelle, der unsere Kunden kompetent in technischen Fragestellungen beraten kann.»

Glaswerk Consulting berät und unterstützt Unternehmen, sich marktorientiert zu entwickeln. Die Leistungen aus den Bereichen Strategieberatung, Digital Marketing sowie Digital Sales würden auf die Unternehmen und ihren Markt abgestimmt. Ziel sei ein langfristiges und nachhaltiges Wachstum, wie es weiter heisst. Dafür setzt Glaswerk auf das «wirkungsorientierte GrowBetter-Wachstumsmodell. Das Beratungsunternehmen unterstütze und entlaste Marketing- oder Sales-Teams und berate Unternehmerinnen und Unternehmer oder Geschäftsleitungen strategisch in der marktorientierten Unternehmensführung. (pd/tim)