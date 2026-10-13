Swiss Music Awards: Stefan Planta wird alleiniger Präsident

Publiziert am 13.10.2026

Bei den Swiss Music Awards gibt es Wechsel an der Spitze des Vereins. Christoph Bürge tritt aus privaten Gründen als Co-Präsident zurück, der Verein ernennt ihn zum Ehrenpräsidenten, heisst es in einer Mitteilung. Das Präsidium übernimmt der bisherige Co-Präsident Stefan Planta. Ausserdem beendet Roman Varisco nach neun Jahren auf eingenen Wunsch seine Tätigkeit als Geschäftsführer. Sein Nachfolger ist Philipp Truniger.

Bürge habe die Swiss Music Awards über Jahre aufgebaut und weiterentwickelt. Die Ernennung zum Ehrenpräsidenten solle seine Verdienste würdigen und zeigen, dass er dem Verein verbunden bleibe, erklärt Planta in der Mitteilung. Varisco habe seinerseits die Awards während neun Jahren begleitet und damit zu deren heutiger Positionierung beigetragen, betont Truniger.

Das im September kommunizierte dreiköpfige Management Board bleibt bestehen. Dieses sei nicht Teil der eigentlichen Vereinsorganisation, sondern als übergeordnetes Koordinationsgremium konzipiert, wie Geschäftsführer Philipp Truniger auf Anfrage präzisiert. Es verbinde die drei zentralen Partner – Broadcaster, Eventproduktion und Verein Swiss Music Awards – und stellt deren enge Zusammenarbeit sicher.

Die Organisatoren haben ausserdem eine Neuigkeit bei den Awards bekanntgegeben. Mit der Kategorie «Best Export» sollen künftig Schweizer Künstlerinnen und Künstler ausgezeichnet werden, die ausserhalb der Schweiz erfolgreich sind und das Schweizer Musikschaffen international sichtbar machen. Der Verein begründet die Kategorie mit der zunehmenden internationalen Präsenz Schweizer Musik. Schweizer Acts seien so erfolgreich und sichtbar wie selten zuvor, so Truniger. Kriterien und der Zeitpunkt der erstmaligen Vergabe werden später bekannt gegeben. (pd/spo)