Publiziert am 13.10.2026

Das Kulm Hotel St. Moritz hat den Zürcher Fotografen Lukas Wassmann mit Aufnahmen für eine mehrwöchige Social-Media-Kampagne beauftragt, teilt die Institution mit. Die Bilder zeigen die 170-jährige Tradition des Hauses, Mitarbeitende vor und hinter den Kulissen sowie das Angebot des Hotels.

Wassmann verbrachte im vergangenen Sommer und Winter jeweils eine Woche im Hotel. Das Kulm Hotel liess ihm laut Mitteilung die Freiheit, sich vor und hinter den Kulissen zu bewegen und das Haus so zu fotografieren, wie er es wahrnimmt. Wassmann ist seit über 20 Jahren für internationale Modemarken in Fotografie und Szenografie tätig.

Zu sehen sind das Grand Hotel, die Engadiner Natur, die sechs Restaurants, der Spa-Bereich und das Geschehen hinter den Kulissen. Immer wieder stehen Mitarbeitende im Bild, vom Servicepersonal über die Küche bis zur Näherin, zur Floristin und zum Pianisten. Wassmann erklärt, er suche stets nach Gegensätzen, die sich anziehen – in St. Moritz und im Kulm Hotel treffe dies an vielen Orten zu. (pd/spo)