AdNovum: Andreas Punter wird Chief Marketing Officer

Das Schweizer Software-Unternehmen AdNovum hat Andreas Punter, bis November 2020 Global Head of Marketing & Partner Management bei Appway, per 15. März zum Chief Marketing Officer ernannt. Punter rapportiert in seiner neuen Rolle direkt an CEO Thomas Zangerl, wie es in einer Mitteilung heisst. Durch die neu geschaffene Position stärke AdNovum ihre Schlagkraft im digitalen Marketing und in der Lead-Generierung und schaffe damit eine wichtige Grundlage für das geplante weitere Wachstum.

«Mich inspiriert AdNovums Absicht, dynamisch die Gestaltungsmöglichkeiten zu nutzen, die sich in einem von Veränderung geprägten Marktumfeld ergeben», wird Punter im Communiqué zitiert. «Ich freue mich sehr darauf, durch Integration von klassischem und digitalem Marketing komplette Customer Journeys abzubilden und AdNovums Prospects und Kunden mit zielgruppenspezifischen, personalisierten Informationen zu begeistern.»

Punter hat einen Master in Business Administration and Management der Universität Innsbruck und bringt über 15 Jahre Marketing- und Führungserfahrung in Technologie-Unternehmen mit. Vor seinem Engagement bei Appway, bei der er 2016 als Global Head of Marketing einstieg, war er Microsoft Regional Business Director bei Wunderman. Andreas Punter ist ausgewiesener Experte für digitales Marketing und Business Development. Er verfügt über langjährige Erfahrung in der Führung hochprofessioneller verteilter B2B-Marketing-Teams. Er unterrichtet als Gastdozent für Marketing Automation an der Hochschule Luzern und am MCI in Innsbruck. (pd/cbe)