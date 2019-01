Swiss Marketing: Andreas Wild neuer Geschäftsführer

Der Verband Swiss Marketing wird seit Mitte Januar 2019 von Andreas Wild geführt. Er blicke auf eine langjährige Erfahrung in der Werbebranche und als Marketingspezialist auf Kundenseite zurück, heisst es in der Mitteilung dazu. Wild arbeitete als Kommunikationsberater zwölf Jahre in diversen Werbeagenturen, unter anderen Wunderman Cato Johnson (Y&R Netzwerk), für nationale und internationale Marken wie American Express, Bally, Die Post, Ford, SBB, Swissair und Swisscom.

Danach folgten verschiedene berufliche Stationen auf Kundenseite. So war Wild während fünf Jahren bei Swiss/Swissair, zunächst als Kommunikationsleiter für den Schweizer Markt und anschliessend auch als General Manager für rund 100 Ländermärkte tätig. Bei der Axpo war er zwölf Jahre für die Marktkommunikation und für das Produktmanagement im Bereich Nachhaltigkeitsprodukte verantwortlich. Die letzten gut drei Jahre leitete Wild die Marketing-Services bei der Jowa/Migros-Industrie.

«Mit seiner beeindruckenden Kommunikations - und Marketingerfahrung in verschiedenen Schlüsselbranchen ist Andreas Wild die ideale Persönlichkeit, um die praktischen Bedürfnisse der Unternehmen und unserer Mitglieder mit dem Engagement unseres Berufsverbands zu verknüpfen», wird Andreas Balazs, Präsident des Zentralvorstands von Swiss Marketing in der Mitteilung zitiert. (pd/wid)