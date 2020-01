Engelberg-Titlis Tourismus: Andres Lietha zum Direktor ernannt

Engelberg-Titlis Tourismus hat einen neuen Direktor, wie es in einer Mitteilung von Montag heisst. Andres Lietha folgt per Februar 2020 auf Frédéric Füssenich, der zu den Rigi Bahnen wechselt. Lietha war über Jahre für die Mammut Sports Group tätig, zuletzt leitete er die Business Unit Services, den Aufbau der neuen Geschäftseinheit Dienstleistungen und die Mammut Alpine School. Zuvor war der 54-Jährige bei Mammut als Head of Business Unit Hardware und Head of Marketing Communications tätig.

«Menschen dazu zu bringen, in die Berge zu gehen, war schon immer meine Leidenschaft», lässt sich der zertifizierte Bergführer, der zudem Mitbegründer und Geschäftsführer einer Kletterschule sowie Herausgeber einer Kletterzeitschrift war, in der Mitteilung zitieren. Zudem hält der studierte Geograph einen Abschluss in Marketing und einen EMBA in Strategic Management.

Andres Lietha bringt laut Mitteilung langjährige Erfahrung in Leadership und im Umgang mit internen und externen Interessensvertretern mit und kenne die Trends im Outdoorbereich bestens. «Ich freue mich sehr darauf, auf dieser Basis neue Angebote für Engelberg zu entwickeln und diese mit meinem neuen Team erfolgreich zu vermarkten und zu verkaufen», so Lietha. (pd/lol)