Conscious Influence Hub: Anja Lapčević wird Geschäftsleiterin

Der Conscious Influence Hub ist ein Verein, der das Ziel habe, eine verantwortungsbewusste Community von Digital Influencerinnen und Influencern aufzubauen und die sozialen Medien für die Gestaltung einer sozial nachhaltigen digitalen Zukunft zu nutzen. Nun hat der Verein eine Geschäftsstelle eröffnet, wie es in einer Mitteilung heisst.

Anja Lapčević, Co-Gründerin des Vereins und bisheriges Vorstandsmitglied, hat ab 1. April die Leitung der Geschäftsstelle übernommen. Gleichzeitig ist sie aus der Geschäftsleitung der Influencer-Agentur Kingfluencers ausgetreten, wird dort jedoch weiterhin als Beraterin und Influencer-Expertin tätig sein.

«Als ich zur Co-CEO von Kingfluencers befördert wurde, war mir klar, dass ich nicht nur im Influencer Marketing etwas bewegen möchte, sondern es auch bewusster mitgestalten will. Deshalb habe ich vor 2021 gemeinsam mit Barbara Fry Henchoz den Conscious Influence Hub gegründet», wird Anja Lapčević in der Mitteilung zitiert. «Als Geschäftsleiterin kann ich mein Engagement auf den Aufbau des Vereins richten und gemeinsam mit Vorstand, Beirat, Partnern und vor allem mit einer engagierten Digital Influencerinnen & Influencer-Community einen Beitrag leisten zum verantwortungsvollen Umgang mit Digital Influence – im Influencer-Ökosystem, aber auch darüber hinaus in der Social Media-Landschaft der Schweiz.»

«Mit Anja haben wir die ideale Besetzung gefunden», so Barbara Fry Henchoz, Co-Gründerin und Vorstandspräsidentin des Conscious Influence Hub. «Dank ihrer Erfahrung aus der Zeit als Co-Agenturleiterin bei Kingfluencers verfügt sie über ein ausgezeichnetes Netzwerk und profunde Kenntnisse des Influencer Marketings. Darüber hinaus zeichnet sie ihr Engagement für einen verantwortungsvollen Umgang mit digitalem Einfluss aus.»

Der Verein fokussiere sich gemäss Mitteilung derzeit auf den Aufbau der Geschäftsstelle und einer engagierten Digital Influencer-Community, und werde an Projekten zur Förderung eines bewussten und respektvollen Umgangs auf den digitalen Medien weiterarbeiten. Der vom Verein entwickelte Code of Conduct mit zehn Guidelines zum verantwortungsbewussten Umgang auf Social Media bildet dabei die Grundlage. (pd/yk)