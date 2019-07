Landquart Fashion Outlet: Anna Czerwinska ist neue Marketingleiterin

Anna Czerwinska übernimmt die Marketingleitung des Landquart Fashion Outlets. Die gebürtige Polin verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung im Consumer Marketing, im Retailmarkt und in der Bekleidungsindustrie. Nach ihrem Linguistik-Studium startete sie 2008 ihre berufliche Laufbahn bei Charles Vögele in Warschau und arbeitete später während drei Jahren in der Marketingabteilung am Schweizer Hauptsitz des Unternehmens. 2013 wechselte sie zur Oeko-Tex Association Zurich, wo sie massgeblich am Aufbau des weltweit bekannten Labels für schadstoffgeprüfte Textilien beteiligt war und ab 2016 die Marketing- und Kommunikationsabteilung leitete, wie es in einer Mitteilung heisst.

Während den letzten drei Jahren hat Czerwinska berufsbegleitend an der HWZ Hochschule für Wirtschaft in Zürich und an der Hochschule Luzern vier CAS-Lehrgänge absolviert und steht kurz vor dem Abschluss zum Master in Digital Marketing & Communication Management. (pd/cbe)