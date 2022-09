Hallenstadion: Anna Schindler wird Verwaltungsrätin

Der Verwaltungsrat des Hallenstadions verabschiedet sich nach 12 Jahren von Urs Schmidig. Er ist Direktor des Sportamts und habe das Unternehmen mit seinem grossen, politischen Know-how und seinem wertvollen Netzwerk kompetent unterstützt, heisst es in der Mitteilung. Als neue Verwaltungsrätin und Delegierte der Stadt Zürich wurde Anna Schindler vom Stadtrat als Nachfolgerin gewählt. Sie belegt somit den zweiten städtischen Sitz neben Stadtrat André Odermatt, der bereits seit 2018 Mitglied des Verwaltungsrats der AG Hallenstadion ist.

Die Bezeichnung von städtischen Vertretungen in öffentlichen Institutionen fällt in die Zuständigkeit des Stadtrats. Gemäss der Verordnung beträgt die Amtsdauer der vom Stadtrat Abgeordneten vier Jahre und beginnt am 1. September nach der jeweiligen Erneuerungswahldes Stadtrats. Die städtischen Vertretungen wurden per 1. September für die Amtsdauer 2022 –2026 neu bestellt.

Anna Schindler ist seit November 2011 Direktorin der Stadtentwicklung Zürich und hat an der Universität Bern Geografie mit Spezialisierung in Stadtentwicklungsfragen studiert. Neben Tätigkeiten als Kultur-und Architekturjournalistin war sie in verschiedenen Leitungs- und Führungsfunktionen an zwei Fachhochschulen und an der Universität Zürich tätig und war von 2005 bis 2012 Dozentin am Institut für angewandte Medienwissenschaften und am Zentrum für Kulturmanagement der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften ZHAW.

Anna Schindler ist heute zudem auch im Verwaltungsrat der Greater Zurich Area, im Tourismusrat von Schweiz Tourismus und im Vorstand von Zürich Tourismus. Schindler lebt mit ihrem Mann und ihren drei Söhnen in Zürich. Sie ist parteilos. (pd/wid)