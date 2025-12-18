Gstaad Palace: Anna Siroka leitet Marketing und Verkauf

Publiziert am 18.12.2025

Anna Siroka verantwortet als Executive Assistant Manager Sales & Marketing im Gstaad Palace sämtliche Verkaufs- und Marketingaktivitäten sowie Public Relations, Reservierungen, Revenue Management und Events.

Siroka übernahm die Position bereits am 1. April 2025, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Die ausgebildete Hotelfachfrau mit Weiterbildungen in Marketing und Corporate Communication bringt demnach langjährige Erfahrung aus der Luxushotellerie mit. Sie startete ihre Laufbahn im Eröffnungsteam des Park Hyatt Zürich und verantwortete danach über neun Jahre verschiedene Bereiche von Marketing, Kommunikation und Verkauf im Dolder Grand Zürich, zuletzt als Director Sales & Marketing.

Sie leitet ein Team von zwölf Fachpersonen und ist Mitglied des obersten Managements. Andrea Scherz, General Manager und Inhaber des familiengeführten Hauses, führt das Gstaad Palace in dritter Generation. (pd/cbe)