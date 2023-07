Ringier Advertising: Annick Cochard leitet Blick-Verkaufsteam

Annick Cochard wird Head of Sales der Blick-Gruppe, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Nach fast zwei Jahren im Sales-Team der Blick-Gruppe bei Ringier Advertising und ihren beruflichen Stationen bei DeinDeal und dem Primus Verlag bringe Cochard eine breite Palette an Kompetenzen in den Bereichen Sales sowie Digital- und Print-Media mit.

«Annick Cochard ist bestens vernetzt und kennt sich in der Werbebranche aus. Ich bin davon überzeugt, dass sie das Sales-Team der Blick-Gruppe kompetent und mit Weitblick führen wird», wird Thomas Passen, Managing Director bei Ringier Advertising, in der Mitteilung zitiert.

Annick Cochard freut sich auf ihre neue Herausforderung: «Blick ist eine sehr dynamische Marke und bietet unzählige Vermarktungsmöglichkeiten. In meiner neuen Funktion kann ich mehr denn je dazu beitragen, diesen starken Brand nach aussen zu tragen. Mit den Werten der Blick-Gruppe kann ich mich bestens identifizieren. Ich bin nah an den Menschen dran und würde mich als offenen, dynamischen Teamplayer bezeichnen.» (pd/cbe)