Letzte Telefonkabine abmontiert: APG bietet «Telecabs 2000» weiter als Werbeträger an

Unter grosser medialer Beachtung hat Swisscom am Donnerstag in Baden die letzte Telefonkabine abmontiert. Der Rückbau betrifft jedoch nur die Telefonkabinen von Swisscom (siehe Bild unten). Rund 150 gläserne «Telecabs 2000» der APG|SGA bleiben bestehen.

Wie die Aussenwerbevermarkterin in einer Mitteilung schreibt, wird sie mit den «Telecabs 2000» Gratisanrufe in die Schweizer Fest- und Mobilfunknetze ermöglichen. Die anfallenden Kosten für Unterhalt, Reinigung und Gespräche werden unter anderem durch an der Aussenwand angebrachten Plakate mitfinanziert.

Seit 1930 bewirtschaftet die APG Werbeflächen an Telefonkabinen. Die «Telecabs 2000» wurden 1995 in enger Zusammenarbeit mit Swisscom sowie dem Institut für ganzheitliche Gestaltung als Ersatz für öffentliche Notrufsäulen entworfen.

Die Nutzung wurde auf 35 Jahre ausgerichtet. Der transparente Zylinder mit klingendem Raumkonzept ist bis heute von städtebaulicher Bedeutung, hat beispielsweise den DuPont Benedictus Award sowie den Design Preis Schweiz gewonnen und wird in die Sammlung des Museums für Kommunikation eingehen. (pd/eh)