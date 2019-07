Aussenwerbung: APG gewinnt die Ausschreibung in Ascona

Die APG|SGA erhielt erneut den Zuschlag für die Vermarktung von sämtlichen bestehenden, analogen Werbeflächen. Diese befinden sich an stark frequentierten Standorten auf öffentlichem Grund, unter anderen in der Innenstadt, entlang der Seepromenade sowie an touristisch interessanten Plätzen.

Die Gemeinde Borgo habe im Juni 2019 über diesen Entscheid informiert. «Wir sind erfreut, dass uns Ascona den Zuschlag für die langfristige Vermarkung und Bewirtschaftung ihrer Werbeflächen erteilt hat», so Renato Belotti, Leiter Verkauf Süd, in der Mitteilung. Der Entscheid bestätige die führende Position der APG|SGA im Tessin. (pd/eh)