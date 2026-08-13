Publiziert am 13.08.2026

APG|SGA übernimmt die Werbeflächen von Horizon, der Aussenwerbeabteilung der ESH Médias Gruppe. Damit stärke sie ihre Position in den lokalen Märkten der Romandie, heisst es in der gemeinsamen Mitteilung der beiden Unternehmen vom Donnerstagabend. Zu den finanziellen Bedingungen und zum Umfang der übernommenen Flächen haben die Parteien keine Angaben gemacht. Horizon verfügt nach eigenen Angaben im laufenden Jahr über rund 2500 Werbeflächen in den Kantonen Wallis, Waadt und Neuenburg.

Als Gegenleistung erhält Impactmedias, die Vermarktungsorganisation von ESH Médias, ab dem 1. Januar 2027 Zugang zum gesamten Aussenwerbe-Inventar von APG|SGA in der Westschweiz – gut 11'000 analoge und 350 digitale Flächen im öffentlichen Raum sowie weitere 19'000 analoge und 903 digitale Flächen in und an Verkehrsmitteln.

Für den Marktführer bedeutet der Kauf eine «Rückeroberung». ESH Médias hatte Horizon ab 2018 als Konkurrentin aufgebaut und APG|SGA in Submissionsverfahren mehrere Konzessionen abgenommen, darunter jene des Kantons Wallis (persoenlich.com berichtete) und der Stadt Sitten.

«Diese Lösung mit unserer bevorzugten Partnerin APG|SGA ermöglicht Impactmedias, ihre Strategie zur Entwicklung multimedialer Kommunikationslösungen für Werbetreibende in der Westschweiz schneller umzusetzen», lässt sich Sébastien Hersant, CEO von ESH Médias, zitieren. APG|SGA-CEO Markus Ehrle erklärt, sein Unternehmen erhalte mit Impactmedias eine zusätzliche, lokal verankerte Vertriebsorganisation. (pd/nil)