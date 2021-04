«Besser als deine Erwartung» – unter diesem Leitsatz startet die Influencer-Marketing-Kampagne des Smartphone-Herstellers Oppo. Ziel ist es, nicht nur Oppo als Brand, sondern auch das neuste Handymodell «Oppo Find X3 Pro 5G» auf dem Schweizer Markt bekannter zu machen. Unter der Regie der Influencer-Marketing-Agentur Yxterix wurden «drei starke Videoclips» abgedreht, welche die Haupt-Features des «Find X3 Pro» hervorheben, wie es in einer Mitteilung heisst.



Mit den drei Clips wird laut Mitteilung eine kaufkräftige Zielgruppe im Alter zwischen 18 und 45 Jahren angesprochen, die gleichermassen Werte auf Design und innovative Technologien legt. Die Inszenierung der Clips – zwei in Schweizerdeutsch und einer in Französisch – appelliere an die Neugierde der Zuschauer.

Die TV-Moderatorin Alexandra Maurer (rund 30'000 Follower), der Comedian Zeki Bulgurcu (1,2 Millionen Follower) sowie die Social-Media-Stars der Westschweiz Nicola Scuderi und Daniela Pinto (circa 4,5 Millionen Follower) sind die Hauptpersonen der Kampagne.

Verbreitet werden die Clips über mehrere Social-Media-Kanäle. Dank der Cross-Channel-Marketing-Strategie «wird die anvisierte Zielgruppe in der Schweiz garantiert erreicht», heisst es in der Mitteilung weiter. Dies sei unabhängig davon, wo und wie die einzelnen User online unterwegs seien.

Es sei davon auszugehen, «dass die Influencer-Kampagne bei einer vereinten Reichweite von mehr als sechs Millionen Followern und den überzeugenden USPs des ‹Oppo Find X3 Pro› ein voller Erfolg wird».

Verantwortlich bei Oppo: Daniel Meier, Jasmine Amini, Alexandra Bernasconi; verantwortlich bei Yxterix: Daniel Koss, Céline Högger, Marc Eichin. (pd/cbe)