BSC Young Boys: Aqua Spa wird Premium-Partner

Publiziert am 13.03.2026

Die Zusammenarbeit beginnt mit der Saison 2026/27. Das Unternehmen wird auf den Hosen der ersten Mannschaft in der Brack Super League sowie im Schweizer Cup präsent sein. Zudem erhält es Werbepräsenz auf den LED-Banden im Stadion Wankdorf.

«Die Aqua Spa Gruppe hat Berner Wurzeln und ist gleichzeitig national breit aufgestellt. Umso mehr freut es uns, dass sich Aqua Spa für YB entschieden hat», wird Gian-Andrea Giacometti, Head of Sales & Partnerships des Clubs, in einer Mitteilung vom Freitag zitiert.

Die Aqua Spa Resorts AG betreibt Spa-Anlagen an mehreren Standorten in der Schweiz. Dazu gehören Anlagen in Bern (Oktogon), Schönbühl (Solbad), Zürich (Hürlimann), Rigi Kaltbad, Samedan und Locarno.

René Lanz, Verwaltungsratspräsident der Aqua Spa Resorts AG, sagt: «YB ist in Bern eine Institution und national eine der prägendsten Sportmarken. Für die Aqua Spa Gruppe ist diese Partnerschaft eine passende Verbindung zur Region.» (pd/cbe)