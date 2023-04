Heads ist vom Technologieunternehmen Comet Group beauftragt worden, eine authentische und differenzierende Employee Value Proposition (EVP) zu definieren, wie es in einer Mitteilung heisst. Strategischer Ausgangspunkt war ein globaler Analyseprozess, welcher Neugier als die entscheidende Differenzierungsmöglichkeit im Arbeitgebermarkt festlegt. Die Comet-Mitarbeitenden auf allen Kontinenten verbindet ihre ausgeprägte Entdeckungsfreude. Diese sei bereits Teil der Marken-DNA und findet sich auch im bestehenden Claim wieder: «Led by experience. Driven by curiosity.»

Heads betreute die Comet Group bereits 2018 bei der strategischen Markenpositionierung und Neuordnung der Markenarchitektur.

Laut Mitteilung belege die Wirtschaftswissenschaft, dass Neugier auch unternehmensintern von Bedeutung, da sie Innovations- und Wachstumsprozesse und damit die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens stärke. Die entwickelte EVP vereint diese Aspekte: «Your curiosity helps you and us to grow.» Daraus hat Heads eine Rekrutierungs-Kampagne entwickelt, die Talente herausfordert, unter dem Motto «We are curious. Are you?»

Regionale Wahrnehmung von Neugier erfassen

Passend zum 75-jährigem Jubiläum des Unternehmens erzählt ein Moodfilm die Geschichte der Neugier bei Comet, wie es weiter heisst. Unterstützt wird die Botschaft durch Bilder, die neugierige Menschen bei ihren Beobachtungen zeigt. Bei der Gestaltung der Kampagne wird die regional unterschiedliche Wahrnehmung von Neugier berücksichtigt. Wird Neugier in einem Kulturraum vor allem als Schlüssel zu besserer Performance gesehen, gilt sie andernorts als Weg zu tieferem Verständnis oder steht für Menschen mit ausgeprägter Entdeckungsfreude.

Die Kampagne kommt gemäss Mitteilung an den verschiedenen Kontaktpunkten zum Einsatz – auf der Karrierewebsite, in Social-Media-Profilen, auf Messeständen. Und mit Fragen wie «How can you make the best solution even better?» will die für Mai geplante LinkedIn-Kampagne die Neugier von Young Professionals sowie Experten wecken.

Verantwortlich bei Heads: Ralph Hermann (Beratung/Strategie), Simone Raubach (Beratung/Strategie), Sina Frank (Beratung/Strategie), Marco Simonetti (Design/Grafik), Roman von Arx (Design/Grafik), Markus Rottmann (Text/Konzept; Freelancer), Prodigious Zürich (Film-Produktion; Publicis Communications Schweiz); verantwortlich bei Comet Group: Catherine MacGillivray-Prantl (Global Head Talent Management & Culture). (pd/yk)