Coop: Auch 2025 Partnerin des Eidgenössischen Turnfests

Am Eidgenössischen Turnfest 2025 in Lausanne werden über 70'000 aktive Turnerinnen und Turner erwartet. Sie werden sich vom 12. bis 22. Juni 2025 in rund 100 Disziplinen messen. Der grösste Breitensportanlass der Schweiz findet alle sechs Jahre statt und ist eine grosse organisatorische Herausforderung.

Coop wird auch diese Ausgabe des Turnfeststs prominent unterstüzten, wie das Unternehmen mitteilt. Seit 2002 tritt Coop als Hauptpartnerin auf, zuletzt 2019 in Aarau. Der Detailhändler engagiert sich zudem bis 2025 als Platin-Partner des Schweizerischen Turnverbands (STV). Die Partnerschaft ist Teil des gesellschaftlichen Engagements von Coop, das sich an eine breite Öffentlichkeit richtet und in der Nachhaltigkeitsstrategie verankert ist.

Breites Engegement für den Sport



Auch sonst engagiert sich Coop für den Turnsport. Neben der Partnerschaft im Rahmen des Eidgenössischen Turnfestes ist Coop Hauptsponsorin von regionalen und kantonalen Turnfesten, Kreisturnfesten, Jugendriegen und diversen weiteren Turnanlässen. Im Bereich Sport unterstützt Coop zudem den Laufsport und mit dem Engadin Skimarathon den zweitgrössten Langlaufevent der Welt. Mit dem Coop Gemeinde Duell und Coop Andiamo fördert Coop die Bewegung in der Schweizer Bevölkerung.

«Wir freuen uns sehr, den Schweizerischen Turnverband auf dem Weg zum Eidgenössischen Turnfest und darüber hinaus zu begleiten», wird Philipp Wyss, Vorsitzender der Geschäftsleitung von Coop, in der Mitteilung zitiert. «Turnen ist der Inbegriff des Breitensports, denn er begeistert Jung und Alt gleichermassen und fördert Bewegung und Gesundheit.»

«Wie der STV als grösster Sportanbieter der Schweiz ist auch Coop landesweit präsent und deshalb die ideale Partnerin für den Schweizer Turnsport», sagt Fabio Corti, Zentralpräsident des Schweizerischen Turnverbands, laut Mitteilung. «Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit, zumal wir die gleichen Werte vertreten und uns tagtäglich für das Wohlergehen und die Gemeinschaft der Bevölkerung engagieren.» (pd/yk)