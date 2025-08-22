Publiziert am 22.08.2025

Im Rahmen der Partnerschaft sind unter anderem VIP-Erlebnisse rund um die Heimspiele des GCZ im Stadion Letzigrund geplant, teilt Ringier, dem Energy Zürich gehört, mit. Energy will damit in der Sportlandschaft präsenter sein. Der Sender ist bereits Partner von den Berner Young Boys, dem FC Basel und dem SC Bern.

«Die Partnerschaft mit dem Grasshopper Club Zürich konzentriert sich, wie alle Partnerschaften, auf Werbevolumen und ist nicht redaktioneller Natur», präzisiert das Medienhaus. Die Berichterstattung über GC wird weiterhin neutral und im gleichen Umfang wie für den zweiten Zürcher Stadtclub erfolgen.

Auch der Tages-Anzeiger ist Medienpartner von GC. Die einjährige Kooperation umfasst Print- und Online-Bereiche (persoenlich.com berichtete). (pd/spo)