Im Auftrag von Andermatt Swiss Alps hat die Produktionsfirma 3W – What a wonderful world einen zwölfteiligen Dokumentarfilm erstellt. In den einzelnen Episoden sprechen die Protagonisten – Einheimische und Gäste, Freerider und Unternehmer, Künstler und Bauern – über ihre Faszination für die Region Andermatt und erzählen dabei ihre persönlichen Geschichten.

Nach Jahren des schleichenden Niedergangs hat die Tourismusdestination Andermatt in den letzten zehn Jahren einen Aufschwung erlebt. Diese positive Entwicklung verdankt das Urner Bergdorf nicht zuletzt den Investitionen von Samih Sawiris in die Infrastruktur: So wurden unter anderem die Hotels The Chedi Andermatt und Radisson Blu Reussen sowie der Andermatt Golf Course gebaut, überdies wurden die Skigebiete Andermatt und Sedrun miteinander verbunden.

Ziel der zwölf rund siebenminütigen Episoden ist es, diese Entwicklung anhand verschiedener Persönlichkeiten nachzuzeichnen, wie es in einer Mitteilung heisst. Den nun veröffentlichten ersten drei Episoden folgen in den nächsten Wochen neun weitere, bevor ein rund 50-minütiger Dokumentarfilm die Geschichten zusammenfasst.

«Die Menschen erzählen die spannendsten und überzeugendsten Geschichten. Darum haben wir uns für diese Art von Dokumentarfilm entschieden», lässt sich Stefan Kern, Leiter Kommunikation von Andermatt Swiss Alps, in der Mitteilung zitieren.

Die zwölf Episoden werden über verschiedene Online- und Social-Media-Kanäle in der Schweiz, in Deutschland und in Grossbritannien ausgestrahlt und beworben.

Verantwortlich bei Andermatt Swiss Alps AG: Stefan Kern; verantwortlich bei 3W – What a wonderful world: Benoit Persivy (Direktor/Idee). (pd/as)