Statt Abfahrtszeiten des öffentlichen Verkehrs gibt es intime Einblicke in privaten Geschlechtsverkehr. Der interaktive Stadtplan am Zürcher Stauffacher zeigte am Dienstag statt den üblichen Informationen Bewegtbilder der einschlägigen Website Pornhub.



Der sogenannte Cityplan wird betrieben von Clear Channel. Die Attacke sei direkt am Screen durchgeführt worden, sagt Sprecherin Ursulina Stecher gegenüber blick.ch. Wie die Manipulation genau funktionierte, werde abgeklärt. «Es gibt noch kein Update dazu», so Stecher am Mittwoch zu persoenlich.com.

Clear Channel hat laut Blick Anzeige gegen Unbekannt eingereicht. (cbe)